Na tarde de ontem (19), um grave acidente ocorrido na PR-435, no município de Congonhinhas, deixou duas pessoas feridas. A colisão envolveu um trator agrícola Valmet 85 e um veículo Volkswagen Gol.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o trator, conduzido por um homem de 62 anos, seguia no sentido Congonhinhas a Ibaiti quando foi atingido na traseira pelo Gol. Um casal de 31 e 28 anos, ocupantes do Gol, sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para o Hospital de Congonhinhas.

O condutor do trator não se feriu e o teste do bafômetro realizado em ambos os motoristas apresentou resultado negativo para consumo de álcool.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Estadual. As condições climáticas no momento do acidente eram de céu nublado e a via não possui pista dupla.