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Um acidente de grandes proporções foi registrado na tarde de ontem (20) na BR-153, nas proximidades do km 143, em Ibaiti. Um caminhão que transportava carga de tomates perdeu o controle, saiu da pista e acabou colidindo contra uma estrutura às margens da rodovia.

Equipes de socorro foram acionadas rapidamente, mas, ao chegarem ao local, constataram que um dos ocupantes, um homem de 42 anos, já estava sem vida. Ele sofreu ferimentos severos, principalmente na região da cabeça.

Outra vítima, uma mulher de 39 anos, foi encontrada com lesões graves. Ela apresentava traumas no rosto, no crânio e na região pélvica, além de suspeita de fratura. Após os primeiros atendimentos, foi encaminhada a uma unidade de saúde para receber cuidados médicos.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas e devem ser investigadas pelos órgãos responsáveis.