22 de março, Dia Mundial da Água, é duplamente celebrado dentro da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), pois é também o Dia do Sanepariano. A data serve para refletir sobre a importância desse bem tão preciso para a humanidade, que é a água, e para enaltecer a importância do trabalho dos 5.913 empregados da empresa, responsáveis por entregar, em 345 cidades, água de qualidade e tratamento de esgoto.

O Dia do Sanepariano é celebrado no calendário oficial do Estado do Paraná desde 2023, com a entrada em vigor da lei 454/2022, sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Atuando em diferentes áreas – como administrativo, financeiro, social, meio ambiente, operacional, projetos, inovação – os quase 6 mil empregados têm uma característica em comum: o orgulho de trabalhar na Companhia.

Em conjunto, o esforço de todos possibilitou a captação e o tratamento de 866 bilhões de litros de água em 2025, suficiente para encher 346 mil piscinas olímpicas. Além disso, foi responsável pela coleta do esgoto de 84,2% da população das cidades atendidas e por tratar 100% do material coletado, devolvendo 456 bilhões de litros de água à natureza com qualidade.

O sentimento de orgulho é justificado: a Sanepar está entre as empresas de saneamento de destaque nacional e projeção internacional. No ranking nacional do Saneamento, divulgado pelo Instituto Trata Brasil na última quarta-feira (18), é a empresa com o maior número de cidades na lista das melhores do Brasil, 6 entre as Top 20.

“A Sanepar é como um grande mosaico, onde cada colaborador é uma peça fundamental, em um conjunto de esforços que nos torna admirados por todos os paranaenses”, afirma o diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley.

Entre os empregados, 482 chegaram há menos de um ano com a missão de revigorar a empresa, somando-se à experiência de quem fez carreira na Sanepar, atua há décadas de casa e diz ter “sangue azul”, em referência à cor da marca da Companhia. Essa mescla tem um foco bastante claro: atingir, antes de 2033, a meta nacional de universalização do saneamento.

Para tanto, a Sanepar tem um projeto bem delineado para os próximos cinco anos, com um investimento projetado de R$ 13 bilhões e que está sendo colocado em prática por essa grande equipe.

“Hoje somos reconhecidos nacional e internacionalmente como uma das melhores empresas de saneamento do mundo porque cada um de nossos empregados desempenha um papel vital nessa engrenagem”, complementa Bley.

IRMÃOS SANEPAR – Não é raro ouvir um empregado da Sanepar comparar o ambiente de trabalho a uma família. Muitas vezes a comparação é literal: há pais e filhos, casais, irmãos, tios e sobrinhos que trabalham na empresa.

Entre eles, estão os irmãos Correa, em Guarapuava. João Martins Correa, 53 anos, Eloir Martins Correa, 52, e Rubens Martins Correa, 47, estendem o convívio familiar à jornada diária no setor de coordenação de redes.

“Eu e o Eloir trabalhávamos para a Sanepar como terceirizados e o Rubinho foi o primeiro a ser contratado, em 2004. No concurso seguinte, eu morava em Araucária e fui aprovado para voltar a Guarapuava; o Eloir foi chamado para trabalhar em Inácio Martins e depois foi transferido para nossa cidade também”, conta João, mais conhecido como Zico.

Ele trabalha no setor de controle de perdas de água e os irmãos, com a fiscalização das ligações. “Para nós, é um orgulho ser conhecido como ‘Os irmãos da Sanepar’. Vou completar 20 anos de casa e é um orgulho carregar não só a bandeira da empresa, mas também o valor da nossa família”, complementa Zico.

SANGUE NOVO – Entre os novatos, estão o advogado Bruno Cesar Galati, 44 anos, que assumiu o cargo em Londrina há seis meses, e o engenheiro civil Roosevelt Souza dos Santos, 33 anos, que atua na coordenação de redes em Cornélio Procópio.

O advogado conta que a imagem de empresa sólida e de tradição foi um dos fatores que o levou a prestar concurso para trabalhar na Sanepar, abrindo mão do cargo de analista no Ministério Público de São Paulo. “Agora, conhecendo a máquina funcionando por dentro, a imagem que tenho da Sanepar é ainda melhor. Fui recebido em um ambiente acolhedor e sinto orgulho de fazer parte de uma empresa que reconhece os empregados”, afirma Galati.

Já para Santos, a aprovação no concurso e a convocação para a vaga como engenheiro civil marcaram um reencontro com a Sanepar: há dez anos, seu estágio obrigatório para a faculdade havia sido na Companhia. “Sou de Arapongas e me mudei para Cornélio Procópio para ter essa realização profissional. Como estagiário, eu almejava trabalhar aqui. Hoje, meu objetivo é contribuir para que a Sanepar mantenha sua grandeza”, diz o coordenador de redes.

MAIS EMPREGOS – Além dos quase 6 mil empregados diretos da Companhia, a Sanepar gera milhares de outros empregos indiretos, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico das cidades. Em 2024, segundo estudo do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), a demanda total da Sanepar sustentou quase 71 mil empregos, gerando R$ 2,3 bilhões em remuneração.