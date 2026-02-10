Na manhã desta terça-feira (10), um acidente grave foi registrado no km 23 da BR-369, entre os municípios de Andirá e Cambará. A colisão envolveu dois veículos de passeio, um Volkswagen Gol e um Fiat Palio, durante uma tentativa de ultrapassagem no sentido Cambará–Andirá.

No Gol, quatro pessoas estavam a bordo. Três homens morreram no local e o quarto ocupante foi socorrido com ferimentos. As vítimas trabalhavam como motoristas de caminhão e seguiam para prestar serviço em uma usina da região.

No Palio, duas pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. Uma delas já havia deixado o veículo antes da chegada das equipes de resgate.

O atendimento contou com apoio da ambulância da concessionária EPR Litoral Pioneiro, além de equipes de segurança e socorro. A rodovia permaneceu parcialmente interditada durante a operação, com o tráfego sendo desviado. Segundo a concessionária, não houve registro de lentidão.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.