A construção da Ponte de Guaratuba, no Litoral do Paraná, atingiu 91% de execução em janeiro e o encontro entre os dois trechos estaiados e a parte pré-moldada está cada dia mais próximo. A previsão é de que isso ocorra até o final de fevereiro, segundo o cronograma do Governo do Estado, marcando um momento simbólico da obra. A expectativa é que a ponte seja inaugurada dentro de dois meses.

O avanço mais significativo ocorreu no trecho estaiado, considerado o mais complexo da ponte, que já soma 284 metros dos 320 metros previstos. Nos últimos dias, os trabalhos apresentaram evolução expressiva nos apoios centrais da estrutura. A instalação dos estais — cabos responsáveis pela sustentação da estrutura estaiada — também segue em ritmo acelerado. Ao todo, já foram fixados 10 pares em cada um dos mastros dos apoios 04 e 05, garantindo a estabilidade necessária para a continuidade dos serviços na parte superior da ponte.

Outra etapa importante concluída foi o lançamento das 160 vigas longarinas no trecho pré-moldado. Com isso, a obra entra agora na fase final do tabuleiro e dos acabamentos, que incluem pavimentação e ciclovia. As equipes concentram os trabalhos nos últimos quatro vãos do tabuleiro, com a execução de pré-lajes, armação e concretagem.

“Vamos realizar o encontro do trecho pré-moldado com o trecho estaiado até o final deste mês, marcando o momento de maior complexidade técnica de toda a obra. Na sequência vamos terminar os serviços no tabuleiro e na etapa final as cabeceiras da ponte, que são os acessos nas duas margens, atualmente recebendo a terraplenagem para compor a nova pista”, afirmou o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR), Fernando Furiatti.

Paralelamente, seguem as obras complementares voltadas à funcionalidade e à segurança da ponte. Estão em instalação as barreiras rígidas centrais e laterais, os eletrodutos no passeio e os guarda-corpos. O preenchimento do passeio com concreto está em andamento, assim como a implantação da iluminação pública, que já conta com os primeiros postes instalados.

As atividades de infraestrutura viária complementam o cronograma de obras, com serviços de drenagem, terraplenagem e pavimentação em execução simultânea nos acessos de ambos os lados. Está prevista a execução de 50 mil m² de camadas de pavimentação e 70 mil m² de revestimento asfáltico, incluindo o tabuleiro da ponte.

Como será o fechamento do trecho estaiado