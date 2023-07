Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente na PR-436, rodovia sem pavimentação que liga Ibaiti e Ribeirão do Pinhal, no trecho entre os distritos de Vila Guay e Vassoural, município de Ibaiti, Norte Pioneiro paranaense, deixou uma jovem de 16 anos morta e outras quatro pessoas feridas na tarde deste domingo (23). O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), por volta 14h30.

De acordo com a unidade operacional da PRE de Santo Antônio da Platina, um GM/Monza com placas Ribeirão do Pinhal/PR, trafegava pela estrada no sentido crescente da via, quando ao atingir o KM 25 mais 750 metros, acabou se envolvendo em um acidente de trânsito, do tipo choque contra barranco, a margem direita da pista, sentido de seu tráfego vindo a capotar após o choque.

No acidente uma jovem de 16 anos, passageira do veículo veio a óbito no local. O condutor de 32, e os outros passageiros, de 42, 11 e 03 anos de idades, tiveram ferimentos leves. Eles foram encaminhados ao pronto socorro de Ibaiti.