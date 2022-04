Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente envolvendo uma ambulância Renault/Master do Departamento de Saúde de São José Boa Vista foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na madrugada desta quarta-feira (27). De acordo com a PRE, por volta das 3h30 o veículo da saúde atropelou animais (gado) que estavam na PR-435, no município de Congonhinhas – Norte Pioneiro paranaense.

Ainda de acordo com a PRE, a ambulância transitava sentido a Congonhinhas, sendo que nas proximidades do KM 16+280m, onde havia forte cerração, repentinamente deparou-se com vários bois deitados na rodovia, cujo atropelamento foi inevitável, ocasionando danos materiais no veículo, bem como a morte de quatro animais.

No momento do registro da ocorrência pela polícia, não foi possível a identificação do dono dos animais, que não possuíam marca aparente de propriedade, informou a PRE.

O condutor da ambulância, de 38 anos, não se feriu. A PRE não informou se havia mais ocupantes no veículo, que foi liberado no local para remoção por guincho.