Na madrugada desta terça-feira (25), por volta das 02h05, um grave acidente de trânsito ocorreu no km 121,5 da BR-153, no município de Ibaiti/PR, resultando na morte de um homem de 31 anos, motorista do caminhão envolvido na ocorrência.

A vítima conduzia um Ford/Cargo 2429, com placas de Itaberaí, Goiás, no sentido Santo Antônio da Platina para Ventania, quando perdeu o controle do veículo. O caminhão saiu da pista e capotou. O motorista morreu no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Científica/IML, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência. O corpo do motorista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames.

A PRF será responsável pela elaboração do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito, que irá investigar as causas do acidente.