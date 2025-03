A Polícia Civil do Paraná, por meio da 12.ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, deu cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça de São Paulo em desfavor de um homem de 24 anos, condenado por tráfico de drogas. A captura ocorreu na Avenida Getúlio Vargas, no centro do município na manhã desta terça-feira (25).

A ordem judicial foi emitida pela 1.ª Vara Criminal da Comarca de Ourinhos/SP, com base em sentença condenatória definitiva por infração ao artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, que trata do tráfico ilícito de entorpecentes. O condenado deverá cumprir pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado.

Durante o procedimento, após a confirmação da ordem no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), os agentes conduziram o preso à Santa Casa de Jacarezinho para a realização do exame de integridade física, conforme preconiza a legislação. Posteriormente, foi encaminhado à Cadeia Pública local, onde permanece à disposição da Justiça.

O delegado-adjunto da 12.ª SDP, Dr. Tristão Antonio Borborema de Carvalho, destacou o compromisso da Polícia Civil no enfrentamento ao tráfico:

*“A repressão qualificada ao tráfico de entorpecentes é um pilar inegociável da nossa atuação. O trabalho sério da Polícia Civil é essencial para a preservação da ordem pública e a segurança da comunidade.”*

A Polícia Civil do Paraná reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais 181, 197 ou pelo telefone da 12.ª SDP: (43) 3511-0600. A identidade do denunciante será mantida sob absoluto sigilo.