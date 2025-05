Um caminhoneiro morreu em um grave acidente registrado na madrugada desta quarta-feira (7), na BR-153, no trecho que corta o município de Santo Antônio da Platina, no norte pioneiro do Paraná. A colisão aconteceu por volta da 00h20 no Km 32 da rodovia e envolveu um bitrem carregado com madeira serrada e uma carreta que transportava bandejas de ovos.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bitrem seguia no sentido decrescente da pista e, ao fazer uma curva à direita, sofreu o rompimento das guardas laterais do último semirreboque. Com isso, parte da carga de madeira se desprendeu e invadiu a pista contrária, atingindo a outra carreta lateralmente.

Caminhoneiro morre ao desviar da carga espalhada

O motorista da carreta atingida, que seguia no sentido oposto, tentou desviar da carga espalhada pela pista, mas acabou perdendo o controle da direção e caiu em um barranco às margens da rodovia. O condutor morreu ainda no local. A identidade da vítima não foi oficialmente confirmada até o momento

Corpo de Bombeiros e IML atuaram no resgate

Equipes do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina foram mobilizadas para a remoção do corpo. O Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho também foi acionado para realizar a identificação e os procedimentos legais.

PRF investiga causas do acidente

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para controlar o tráfego, registrar a ocorrência e iniciar as investigações sobre as causas do acidente. Durante a madrugada, uma das faixas da rodovia precisou ser interditada, o que gerou lentidão no tráfego por algumas horas.