Um acidente de trânsito envolvendo uma carreta carregada de cerveja foi registrado na BR-153, no km 119,5, em Ibaiti/PR, no domingo (16). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo tombou, resultando no saqueamento total da carga por populares antes da chegada das autoridades.

O motorista da carreta, um homem de 29 anos residente em Guarapuava/PR, sofreu ferimentos leves e foi prontamente socorrido, sendo encaminhado ao hospital de Ibaiti para receber atendimento médico.

A PRF foi acionada para atender à ocorrência e controlar o tráfego no local. A equipe da PRF também iniciou os procedimentos para a confecção do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito, que irá investigar as causas do tombamento.

Até o momento, não há informações sobre a identificação dos responsáveis pelo saqueamento da carga. A PRF alerta para os riscos e consequências legais desse tipo de ação, que configura crime de furto.