A Polícia Civil do Paraná, por meio da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, cumpriu na manhã desta segunda-feira (17) mandado de busca e apreensão e prisão preventiva contra um homem de 38 anos, acusado de ameaçar um casal de idosos.

Segundo consta no inquérito policial, o investigado teria, no dia 5 de fevereiro de 2025, feito ameaças a um idoso de 71 anos, simulando gestos de arma com a mão apontada para a vítima e passando o dedo na própria garganta, indicando degola. Em data não especificada, o acusado também teria verbalizado ameaças contra o idoso e sua esposa de 68 anos, dizendo que “iria acabar” com o casal. Há alguns meses, ele foi autor de um furto de um veículo pertencente ao casal, chegou a ficar preso um tempo, mas foi colocado em liberdade com uso de tornozeleira.

Histórico criminal extenso

De acordo com a documentação obtida junto ao Sistema de Gestão de Execução Penal (SIGEP), o investigado possui extensa ficha criminal, com diversas passagens pelo sistema prisional, incluindo prisões por furto qualificado e prisões civis por dívida de alimentos.

A diligência foi realizada por uma equipe de investigadores da 12ª SDP que, ao chegarem na residência do acusado na Vila Rural, foram recebidos pelo investigado e uma senhora de 79 anos. O mandado judicial foi cumprido sem intercorrências, não sendo encontrados materiais ilícitos durante a busca na residência.

Proteção às vítimas

O delegado Tristão Antonio Borborema de Carvalho, que determinou a operação, afirmou: “A natureza das ameaças, dirigidas a um casal de idosos vulneráveis, associada ao histórico criminal do investigado, evidencia o perigo da situação e a necessidade de medidas urgentes para garantir a segurança das vítimas. A Polícia Civil do Paraná não tolerará qualquer tipo de intimidação ou ameaça contra nossa população, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade.”

Após a detenção, o homem foi encaminhado ao Pronto Socorro local para atestar sua integridade física e posteriormente conduzido à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Paraná reforça a importância de denúncias de crimes e ameaças através dos telefones 181 (Disque-Denúncia), 197 (Polícia Civil) ou diretamente na Delegacia de Jacarezinho pelo número (43) 3511-0600. A identidade dos denunciantes será mantida em absoluto sigilo