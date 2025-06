Na manhã desta segunda-feira, 9 de junho de 2025, um grave acidente foi registrado por volta das 7h40 na BR-369, na altura do KM-85, trecho que liga os municípios de Santa Mariana e Cornélio Procópio, no norte do Paraná.

De acordo com as informações, um veículo Renault Sandero preto, com placas de Santa Mariana, seguia no sentido Cornélio Procópio quando, por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle da direção. O carro saiu da pista e capotou em meio a uma área de mata às margens da rodovia.

No veículo estavam duas pessoas, um casal morador de Santa Mariana. A mulher, passageira, sofreu ferimentos considerados moderados e foi socorrida pela equipe do SAMU, sendo encaminhada à Santa Casa de Cornélio Procópio. Seu estado de saúde não apresenta risco à vida. Já o condutor, seu esposo, saiu ileso e não precisou de atendimento hospitalar.

Equipes da EPR, concessionária responsável pela administração da rodovia, e da Polícia Rodoviária Federal também estiveram no local prestando apoio à ocorrência. O veículo ficou completamente destruído.

As causas do acidente ainda serão investigadas.

Fotos: Cléverson Rodrigues

