Neste domingo, 08 de junho, a Tradicional Cavalgada da Fapi de Ourinhos reuniu diversas comitivas da região, demonstrando a força da cultura tropeira e a paixão pelo cavalo, mesmo sob tempo chuvoso. Entre os grupos participantes, destacou-se a Comitiva Os Brahmitas, de Jacarezinho, que manteve viva a tradição ao seguir seu percurso com entusiasmo e união.

A jornada dos Brahmitas começou no sábado, quando partiram em tropeada pelas estradas de chão do Bairro Laranjal. Com espírito aventureiro e comprometimento, os integrantes chegaram ao recinto da Fapi e foram recepcionados pelos organizadores, que disponibilizaram um galpão para o acampamento da comitiva. A noite foi marcada por uma refeição especial: um jantar tropeiro preparado no disco de arado, uma experiência gastronômica enriquecida pelo apoio da Casa de Carnes Timburi de Ourinhos.

No domingo, o grupo se reuniu na rotatória da Faculdade Estácio de Sá e seguiu em desfile pelas ruas da cidade, levando imponência e tradição até o recinto da Fapi. Os participantes foram recebidos com um almoço típico: costela fogo de chão, acompanhada de arroz e feijão gordo, reforçando o espírito de confraternização e celebração da cultura tropeira.

A presença da Comitiva Os Brahmitas na Cavalgada da FAPI 2025 reafirmou o compromisso do grupo com as tradições e o fortalecimento dos laços entre os amantes do cavalo. Para os interessados, a próxima cavalgada já tem data marcada: será realizada em Jacarezinho no dia 29 de junho, prometendo mais um momento de união e celebração da cultura tropeira.

A tradição segue firme, conectando gerações e mantendo viva a essência dos tropeiros.