Um grave acidente de trânsito foi registrado na rodovia PR-092, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, envolvendo uma ambulância da Prefeitura de São José da Boa Vista e um caminhão. A colisão deixou duas vítimas fatais e um ferido em estado crítico.

Segundo informações preliminares, a ambulância transportava três pessoas: o motorista, uma técnica de enfermagem e um paciente. Com o impacto da batida, o teto do veículo foi arrancado e o paciente, que estava sobre a maca, acabou sendo lançado para fora. Tanto ele quanto a profissional de saúde não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O motorista, identificado como Cidionei José Dionísio, sofreu lesões graves e foi encaminhado a um hospital da região.

Populares que passavam pela rodovia prestaram os primeiros socorros até a chegada das equipes especializadas. A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e da Polícia Científica de Jacarezinho, responsáveis pela perícia e pela remoção dos corpos.

A Prefeitura de São José da Boa Vista divulgou nota oficial lamentando profundamente a morte da técnica de enfermagem Gislaine Ferreira dos Santos Cruz e do paciente Silvio Ferreira de Almeida. O comunicado também expressou solidariedade aos familiares e amigos, além de pedir orações pela recuperação do motorista. A comunidade local declarou-se em luto diante da tragédia.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA EMITIU A NOTA ENVOLVENDO AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO.

Nota de pesar e solidariedade aos familiares e amigos pelo falecimento da enfermeira Gislaine Ferreira dos Santos Cruz e do paciente Silvio Ferreira de Almeida. Momento de tristeza a todos devido ao acidente ocorrido hoje no Contorno Sul de Wenceslau Braz com uma ambulância do município de São José da Boa Vista e também nossa força e oração ao motorista Cidionei José Dionísio que encontra-se em estado grave. Nossa comunidade boavistense está em luto e extremamente triste pelo acontecido. Prefeitura Municipal.