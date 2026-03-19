O último plantão das equipes de emergência da região Norte Pioneiro foi marcado por episódios de violência e acidentes que exigiram atenção imediata. Em Jacarezinho, um homem de 44 anos foi socorrido após sofrer uma agressão na Rua Simão Schuminski. Os bombeiros encontraram a vítima com ferimentos profundos na cabeça e no rosto, além de suspeita de fratura na mandíbula. O quadro clínico foi considerado crítico.

Na mesma cidade, o trânsito também trouxe ocorrências relevantes. Uma motociclista de 26 anos caiu na Avenida Getúlio Vargas e precisou de atendimento médico. Ela apresentava cortes na cabeça e suspeita de fratura no tórax.

Em Santo Antônio da Platina, um casal de idosos se feriu em uma colisão na PR-439, sofrendo traumas leves. No perímetro urbano, uma criança de 6 anos foi atendida com suspeita de fratura no braço após uma queda.

Já em Cambará, a Brigada Comunitária foi chamada para lidar com uma situação inusitada: um gambá invadiu uma residência na Rua Monsenhor João Belchior e precisou ser removido pelos agentes.

O balanço regional ainda inclui outro acidente de moto em Jacarezinho, envolvendo um jovem de 26 anos que sofreu escoriações e foi classificado com ferimentos moderados.

As corporações reforçam que a população deve acionar imediatamente os serviços de emergência em casos de violência, acidentes ou situações que representem risco à segurança coletiva.