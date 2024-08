Um grave acidente ocorrido por volta das 8h desta terça-feira (6) no trevo da cidade de Santa Mariana/PR, resultou na morte de duas pessoas e deixou uma ferida grave.

A colisão transversal envolveu um Ford Fiesta com placas de Foz do Iguaçu e um caminhão com placas de Siqueira Campos. Com o impacto da batida o condutor e uma passageira do carro não resistiram aos ferimentos e faleceram no local. Outra passageira foi rapidamente socorrida pelo SAMU e encaminhada em estado grave para a Santa Casa de Bandeirantes.

O motorista do caminhão, por sorte, saiu ileso do acidente. O teste do bafômetro realizado no local atestou que ele não havia ingerido bebida alcoólica.

As equipes de emergência, incluindo Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Criminalística, IML, Concessionária EPR, SAMU e PRF, trabalharam no local para prestar socorro às vítimas e realizar os procedimentos necessários.

A Polícia Rodoviária Federal, responsável pela investigação do caso, irá elaborar o laudo pericial que apontará as causas do acidente.