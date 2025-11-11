Um acidente grave foi registrado na tarde desta segunda-feira, 10 de novembro de 2025, na rodovia PR-092, no entroncamento com a PR-218, no município de Joaquim Távora, região do Norte Pioneiro do Paraná. A ocorrência envolveu um ônibus de transporte coletivo e uma carreta carregada com óleo vegetal.

De acordo com informações preliminares das equipes de resgate, o motorista da carreta morreu no local em decorrência do impacto. Até o momento, não há confirmação oficial sobre outros feridos. As causas do acidente estão sob investigação por parte das autoridades competentes.

A concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável pela administração da via, informou que o tráfego na PR-092 segue parcialmente interditado, operando no sistema “pare e siga”. O congestionamento atinge aproximadamente um quilômetro no sentido Siqueira Campos. Equipes de atendimento e sinalização foram mobilizadas para orientar os motoristas e garantir a segurança no trecho.

A ocorrência chama atenção para os riscos em pontos de interseção rodoviária e reforça a necessidade de medidas preventivas em áreas com grande circulação de veículos pesados.

