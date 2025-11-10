Na manhã desta segunda-feira (10), uma operação da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina resultou na apreensão de 11 armas de fogo e diversas caixas de munição em uma residência no bairro Jardim Egea.

De acordo com informações da 38ª Delegacia Regional de Polícia, o mandado de busca domiciliar foi expedido após o morador, de 39 anos, ter o Certificado de Registro (CR) de suas armas cancelado pelo Exército. O homem não teria realizado a entrega do armamento no prazo estabelecido, o que configurou posse ilegal de armas de fogo e munições.

Arsenal apreendido

Durante a ação, os policiais encontraram um verdadeiro arsenal dentro da residência:

3 fuzis/carabinas (um calibre .40 e dois calibre .22);

3 espingardas calibre .12 ;

2 pistolas (calibres 9mm e .380);

3 revólveres (dois calibre .38 e um calibre .44);

Além de diversas caixas de munições de diferentes calibres.

Suspeito responderá criminalmente

O homem foi autuado e deverá responder por posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido e restrito. As armas apreendidas foram encaminhadas à 38ª Delegacia Regional de Polícia para os procedimentos de perícia e registro da ocorrência.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação, e novas diligências poderão ser realizadas para apurar a origem do armamento.