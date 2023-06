Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente envolvendo dois veículos deixou uma pessoa ferida na rodovia PR-431, no trecho entre Ribeirão Claro/PR e Jacarezinho/PR, na noite de ontem (24).

colisão frontal aconteceu por volta das 19h05 no quilômetro 2+800m da rodovia. Um Fiat, modelo Uno, com placas de Ribeirão Claro-PR, era conduzido por um homem de 65 anos, que não sofreu lesões. O teste de etilômetro realizado no motorista resultou em 0,0 mg/l, indicando que ele não havia consumido álcool.

Já a outra parte envolvida no acidente era uma motocicleta Honda, modelo NC 700X, com placa de Cornélio Procópio-PR, conduzida por um homem de 38 anos. Ele sofreu lesões médias e foi encaminhado ao Hospital de Ribeirão Claro para receber atendimento médico.

De acordo com as informações fornecidas no local à Polícia Rodoviária Estadual ( PRE), a motocicleta transitava pela rodovia PR-431 no sentido Jacarezinho. Próximo ao quilômetro 2+800m, em uma região com declive e curva acentuada, o condutor perdeu o controle da direção, resultando na colisão frontal com o Fiat Uno.