Na manhã de sábado (31), uma colisão lateral foi registrada na rodovia PR-272, no km 68+300, no município de Pinhalão/PR. O acidente envolveu um automóvel Hyundai HB20 e um caminhão Mercedes-Benz L1113, resultando em um ferido e danos materiais em ambos os veículos.

Como aconteceu o acidente

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão, com placas de Londrina-PR, seguia no sentido Tomazina a Pinhalão quando colidiu lateralmente com o carro, placas de Chavantes-SP, que trafegava no sentido contrário, Pinhalão a Tomazina.

O impacto resultou em ferimentos no condutor de 29 anos do automóvel, morador de Tomazina. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital da cidade de Ibaiti. Já o condutor do caminhão, de 30 anos, também residente em Tomazina, não sofreu ferimentos.