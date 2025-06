Um acidente de trânsito registrado na noite de domingo (1º) deixou dois homens feridos na PR-160, próximo ao município de Nova Fátima/PR. O veículo colidiu contra um barranco por volta das 20h30.

Detalhes do acidente

O sinistro aconteceu no km 77+900m da rodovia PR-160, em um trecho de pista simples. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) o veículo VW Polo, com placas de Cornélio Procópio-PR, seguia no sentido Cornélio Procópio a Nova Fátima quando o condutor, de 56 anos, perdeu o controle e atingiu um barranco à margem da via.

O motorista e o passageiro, de 43 anos, foram encaminhados ao Hospital Santa Terezinha, em Nova Fátima.

O teste do etilômetro realizado no condutor apontou resultado 0,00 mg/L, descartando o consumo de álcool.