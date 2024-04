Um homem de 40 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em uma colisão na PR 092, na noite de sábado (13). O acidente aconteceu no km 259+400, próximo ao município de Wenceslau Braz.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), uma picape Fiat Strada, com placas de Fênix-PR, seguia pela rodovia no sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando colidiu na traseira de uma motocicleta Honda CG 60 Fan, com placa de Itumbiara-GO. O condutor da motocicleta, de 40 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital de Wenceslau Braz. A passageira da moto, de 16 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhada ao mesmo hospital. O motorista do carro, de 27 anos, também teve ferimentos leves e foi levado para o Hospital de Wenceslau Braz.

A PRE informou que a pista no local do acidente é simples, reta e com faixa dupla contínua. A velocidade permitida era de 80 km/h. O tempo no momento do acidente era instável.

A perícia criminal da Polícia Civil foi acionada para determinar as causas do acidente.

Fotos: PRE