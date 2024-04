A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu um homem, de 23 anos, suspeito de incendiar a Escola Machado de Assis, em Itaúna do Sul. A prisão aconteceu nesta sexta-feira (12), na mesma cidade do crime.

De acordo com as investigações, na segunda-feira (8) o homem teria comprado gasolina em um posto do município, invadido a instituição e ateado fogo na sala de sua companheira, de 14 anos. A unidade atende 172 alunos do município.

A motivação estaria ligado ao fato do indivíduo estar com ciúmes da suposta namorada por estudar e frequentar o local.

Na escola foram encontrados dois recipientes contendo uma substância com cheiro característico de gasolina, que foram apreendidas pela perícia.

O inquérito policial será concluído e encaminhado à justiça. O indivíduo foi conduzido ao sistema penitenciário.