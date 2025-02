Uma colisão traseira entre uma motocicleta e uma caminhonete deixou um homem de 39 anos ferido na manhã de segunda-feira (10), por volta das 09h20, na PR 092, km 312, em Joaquim Távora/PR.

O acidente aconteceu quando o condutor da motocicleta Honda/CG 125, com placa de Barão de Antonina-SP, colidiu na traseira da GM/S10, com placa de Joaquim Távora-PR, conduzida por uma mulher de 41 anos.

De acordo com informações, o motociclista da Honda/CG 125 trafegava na PR092, no sentido do entroncamento da PR-218 até o entroncamento da BR-153, quando, ao atingir o km 312, colidiu contra a traseira da S10, que seguia à frente.

O condutor da motocicleta foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Joaquim Távora, onde passou por atendimento médico. O teste de etilômetro não foi realizado, uma vez que o condutor foi hospitalizado.