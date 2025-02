Nesta terça-feira, 11 de fevereiro, foi realizada uma reunião importante no órgão gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social, contando com a presença de representantes de diversas instituições, entre elas o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), o Núcleo de Vigilância Socioassistencial, Gestão do Trabalho e Educação Permanente, a Procuradoria Geral do Município, a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), o Ministério Público Estadual, a Secretaria Municipal de Educação, a Delegacia da Mulher, a Patrulha Maria da Penha, a Associação de Entidades de Mulheres do Paraná (ASSEMPA), o Núcleo Regional de Educação, a ONG Núbia Rafaela e a Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho.

O encontro, realizado de forma híbrida, teve como foco a construção do fluxo de atendimento para os serviços destinados às mulheres vítimas de violência, além da proposta de criação do Comitê de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.

Durante a reunião do Conselho da Mulher, a diretora da Proteção Social Especial de Média Complexidade, Sandra, apresentou a proposta de criação do comitê, destacando a necessidade urgente de fortalecer as ações de enfrentamento à violência de gênero no município.

O objetivo da iniciativa é reunir, de forma estruturada, diversos setores da sociedade para um trabalho mais integrado e eficiente, com foco na proteção e acolhimento das mulheres vítimas de violência.

Além disso, Sandra também apresentou o andamento da construção do fluxo de atendimento dos serviços que prestam atendimento às mulheres em situação de violência. Durante a discussão, enfatizou-se a importância de um fluxo claro e eficiente, garantindo que as vítimas recebam o suporte necessário de maneira coordenada e ágil. Para isso, foi estabelecido um novo prazo para que as instituições envolvidas preencham o formulário necessário à consolidação dessa rede de atendimento.

Outro ponto central debatido na reunião foi a necessidade de ampliar o atendimento psicológico às vítimas de violência. A soldado Renata, da Patrulha Maria da Penha, ressaltou a importância do acompanhamento psicológico contínuo no processo de recuperação das mulheres, destacando a necessidade de contar com mais profissionais capacitados para esse atendimento. E a necessidade de dar maior suporte as vítimas, quando não possuem rede familiar para o amparo imediato.

Ana Júlia, representante do Ministério Público, enfatizou a relevância da inserção imediata das vítimas no mercado de trabalho como forma de garantir sua autonomia e independência financeira. Nesse contexto, foi apresentado o Programa Renda +, que iniciará em março, uma iniciativa do município de Jacarezinho que prioriza mulheres vítimas de violência, oferecendo capacitação profissional e promovendo sua reintegração ao mercado de trabalho.

A pauta da reunião também incluiu os preparativos para a Conferência da Mulher, que será realizada em breve e contará com a participação de diversos atores sociais e instituições comprometidas com a causa.

O encontro representou um avanço significativo para o fortalecimento da rede de proteção às mulheres em Jacarezinho.

Caso se concretize, a criação do Comitê de Enfrentamento à Violência contra a Mulher poderá marcar um passo importante na luta contra a violência de gênero na região.