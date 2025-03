Com vagas para dentista, professor, médico, auxiliar de mecânico, pintor, terapeuta ocupacional e motorista, os admitidos precisarão cumprir uma carga horária de 20 a 40 horas semanais. A remuneração oferecida pela prefeitura do norte do Paraná será de R$ 1.050,76 a R$ 15.077,77, de acordo com a função exercida; confira tabela.

A seleção dos profissionais será de acordo com o cargo escolhido. Para alguns cargos o processo vai acontecer em três fases. A primeira será a prova objetiva, prevista para ser realizada no dia 13 de abril. Os cargos que necessitarem de prova prática farão a avaliação no dia 1° de junho, seguida da prova de títulos.

Para concorrer, é preciso se enquadrar nas exigências do edital publicado pela Prefeitura de Santa Mariana. Há vagas para vários níveis de escolaridade, desde ensino fundamental, médio/técnico até superior (com reconhecimento do MEC), além de experiência profissional na área.

Confira vagas do concurso público e salários

Auxiliar de Mecânica – 1 vaga + cadastro reserva – 40h semanais – salário de R$ 1.518,00;

Auxiliar de Obras e Serviços Públicos – 2 vagas + cadastro reserva – 40h semanais – salário de R$ 1.518,00;

Auxiliar de Serviços Gerais – 2 vagas + cadastro reserva – 40h semanais – salário de R$ 1.518,00;

Vigia – 1 vaga + cadastro reserva – 40h semanais – salário de R$ 1.518,00;

Merendeira – 1 vaga + cadastro reserva – 40h semanais – salário de R$ 1.518,00;

Auxiliar Administrativo – 2 vagas + cadastro reserva – 40h semanais – salário de R$ 1.518,00;

Atendente de Farmácia – 1 vaga + cadastro reserva – 40h semanais – salário de R$ 1.518,00;

Mecânico (Diesel e Gasolina) – 1 vaga + cadastro reserva – 40h semanais – salário de R$ 1.751,28;

Auxiliar de Odontologia – 1 vaga + cadastro reserva – 40h semanais – salário de R$ 1.518,00;

Motorista – 1 vaga + cadastro reserva – 40h semanais – salário de R$ 1.751,28;

Operador de Máquinas Pesadas – 1 vaga + cadastro reserva – 40h semanais – salário de R$ 1.751,28;

Pedreiro – 1 vaga + cadastro reserva – 40h semanais – salário de R$ 1.751,28;

Pintor – 1 vaga + cadastro reserva – 40h semanais – salário de R$ 1.751,28;

Técnico em Informática – 1 vaga + cadastro reserva – carga horária de 40h semanais – salário de R$ 2.251,60;

Fisioterapeuta – 1 vaga + cadastro reserva – 20h semanais – salário de R$ 2.251,60;

Fonoaudiólogo – 1 vaga + cadastro reserva – 20h semanais – salário de R$ 2.251,60;

Nutricionista – 1 vaga + cadastro reserva – 30h semanais – salário de R$ 2.251,60;

Professor (20h) – 2 vagas + cadastro reserva – 20h semanais – salário de R$ 2.290,29;

Professor de Artes – 2 vagas + cadastro reserva – 20h semanais – salário de R$ 2.290,29;

Psicólogo – 1 vaga + cadastro reserva – 20h semanais – salário de R$ 2.251,60;

Terapeuta Ocupacional – 1 vaga + cadastro reserva – 20h semanais – salário de R$ 2.251,60;

Professor de Educação Física – 1 vaga + cadastro reserva – 20h semanais – salário de R$ 2.290,29;

Assistente Social – 1 vaga + cadastro reserva – 30h semanais – salário de R$ 2.751,99;

Dentista – 1 vaga + cadastro reserva – 20h semanais – salário de R$ 2.751,99;

– 1 vaga + cadastro reserva – 20h semanais – salário de R$ 2.751,99; Técnico em Enfermagem – 1 vaga + cadastro reserva – 40h semanais – salário de R$ 3.022,72;

Agente Comunitário de Saúde – UBS Sede – 1 vaga + cadastro reserva – 40h semanais – salário de R$ 3.036,00;

Agente Epidemiológico – 2 vagas + cadastro reserva – 40h semanais – salário de R$ 3.036,00;

Farmacêutico – 1 vaga + cadastro reserva – 40h semanais – salário de R$ 3.252,34;

Enfermeiro – 1 vaga + cadastro reserva – 40h semanais – salário de R$ 4.318,18;

Professor (40h) – 3 vagas + cadastro reserva – 40h semanais – salário de R$ 4.580,58;

Engenheiro Civil – 1 vaga + cadastro reserva – 40h semanais – salário de R$ 7.338,46;

– 1 vaga + cadastro reserva – 40h semanais – salário de R$ 7.338,46; Médico – 1 vaga + cadastro reserva – 40h semanais – salário de R$ 15.077,77

Como me candidatar?

A inscrição já pode ser feita pelo site oficial do concurso, o prazo para a candidatura vai até o dia 17 de março. Também é necessário pagar uma taxa para concorrer, ela varia entre R$ 40 a R$ 120.