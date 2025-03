A onda de calor que acabaria nesta quarta-feira (5) irá se estender e o Paraná será atingido por um novo calorão com temperaturas de 5°C acima da média, podendo ter novos recordes em diversas cidades, segundo o Climatempo.

Com a temperatura chegando a 32,6°C na estação automática do Inmet, domingo (2) foi o dia mais quente de 2025, em Curitiba.

Agora, com a quinta onda de calor se estendendo até o domingo (9), os próximos dias continuarão muito quentes, principalmente em regiões do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.