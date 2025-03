Na última quinta-feira, dia 27 de março, a Equipe ROCAM (Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas) desempenhou ações significativas voltadas à segurança no trânsito nas cidades de Carlópolis e Joaquim Távora, no estado do Paraná.

Durante as operações, foram registradas a apreensão de seis motocicletas e a emissão de doze notificações de trânsito. Essas ações fazem parte de um esforço contínuo para garantir a preservação da ordem pública e promover a segurança nas vias, reforçando a presença policial e os patrulhamentos ostensivos nas comunidades atendidas.

Além dos números registrados, a iniciativa também se destacou pelo compromisso em estreitar laços com a comunidade local, reforçando a importância da colaboração entre os cidadãos e as autoridades na construção de um trânsito mais seguro e responsável. As atividades da ROCAM continuam sendo fundamentais para a manutenção da paz e da segurança nos municípios atendidos.