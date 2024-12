Na tarde de 4 de dezembro de 2024, às 17h36, um grave acidente ocorreu na BR-153, km 119, em Ibaiti. A colisão frontal envolveu dois caminhões e resultou em uma vítima fatal e outras com ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros foi acionado via telefone emergencial (193), onde o solicitante relatou a colisão e mencionou que uma das vítimas aparentava estar em óbito, enquanto outra estava encarcerada com escoriações. Imediatamente, os órgãos de apoio foram mobilizados para o local.

Os recursos deslocados incluíram a viatura ABTR 8757, com uma equipe composta por dois bombeiros militares e três auxiliares de defesa civil. Ao chegarem ao local, os bombeiros confirmaram a morte do condutor de um dos caminhões. As vítimas com ferimentos leves foram atendidas pelas ambulâncias do SAMU e encaminhadas ao Pronto Socorro de Ibaiti.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para controlar o fluxo de veículos na área do acidente. As informações foram fornecidas pelo Soldado QPBM Santos.