O Paraná está em alerta amarelo para chuvas intensas com possibilidade de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h, segundo um aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Com base no alerta, além dos fortes ventos, o estado tem previsão de chuva entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia.

O

aviso vale até esta quinta-feira (5), às 10 horas. Veja as regiões do Paraná em alerta amarelo:

Noroeste Paranaense;

Norte Central Paranaense;

Oeste Paranaense;

Centro Ocidental Paranaense;

Norte Pioneiro Paranaense.

Veja por quanto tempo as chuvas intensas devem atuar no Paraná com risco para temporal

Pelos próximos dias, o Paraná deve registrar chuvas intensas acima da média com risco para temporal no estado. Segundo o MetSul Meteorologia, a região Sul do Brasil está em destaque para as chuvas expressivas em dezembro, época em que não costuma chover com acumulados altos.

Com isso, pelos próximos dez dias, há chances de que algumas regiões registrem mais de 200 milímetros de chuva intensa, superando a média mensal.