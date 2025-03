Um homem foi preso na noite de sábado (29), após ameaçar sua ex-cunhada, que está grávida de cinco meses, e outros familiares com um machado, em Jundiaí do Sul/PR. O caso aconteceu por volta das 20h15 na rua Santos Dumont, no centro da cidade.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito chegou ao local procurando por sua ex-mulher, contra quem há uma medida protetiva vigente. Não a encontrando, passou a ameaçar os familiares presentes, incluindo a ex-cunhada. Antes da chegada da equipe policial, ele fugiu.

Os policiais realizaram buscas e encontraram o homem na praça central da cidade, ainda com o machado. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Ribeirão do Pinhal (PR), onde permanecerá à disposição da Justiça.