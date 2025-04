Na tarde desta terça-feira, 15 de abril de 2025, uma tragédia abalou a zona rural de Bandeirantes, no norte do Paraná. O incidente ocorreu no bairro Laranja Azeda, envolvendo três irmãos residentes do bairro Cabiuna, que realizavam o corte de eucaliptos em uma área de mata.

Durante a atividade, uma das árvores caiu e atingiu fatalmente Jonas Bomba, um dos trabalhadores. A vítima não conseguiu se afastar a tempo e veio a óbito no local do acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram imediatamente acionadas e isolaram a área para a realização de procedimentos de segurança e investigação.

A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados para a remoção do corpo e demais providências legais. O ocorrido deixa a comunidade local enlutada e evidencia os perigos inerentes às atividades realizadas em áreas florestais.

Sentimentos de pesar foram direcionados à família e aos amigos de Jonas, que perdeu a vida enquanto desempenhava sua profissão.