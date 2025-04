APolícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta quinta-feira (17), a Operação Semana Santa 2025. A mobilização se estende até a segunda (21), com foco na redução dos acidentes e no reforço da segurança nas rodovias federais durante o feriado prolongado.

Durante o período da operação, a PRF irá intensificar as fiscalizações nos trechos com maior índice de sinistros, priorizando condutas de risco como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, uso de celular ao volante, embriaguez e transporte irregular de crianças. Também serão reforçadas as ações voltadas para motociclistas e condutores de veículos de carga e transporte de passageiros.

Além da fiscalização ostensiva, a PRF realizará comandos educativos em pontos estratégicos das rodovias. As atividades incluem ações como o Cinema Rodoviário, onde são exibidos vídeos educativos aos ocupantes dos veículos abordados, e palestras voltadas à conscientização dos motoristas, especialmente sobre os comportamentos que mais causam acidentes nas estradas. O planejamento da operação foi elaborado com base na análise de dados de sinistros registrados em anos anteriores.

Restrição de tráfego para veículos de carga

Durante o período da operação, haverá restrição de tráfego para veículos de carga com dimensões excedentes em rodovias federais de pista simples. A medida visa garantir maior fluidez ao trânsito e mais segurança para todos os usuários das rodovias.

Confira os dias e horários das restrições:

Quinta-feira (17/04): das 16h às 22h

Sexta-feira (18/04): das 06h às 12h

Segunda-feira (21/04): das 16h às 22h

A restrição se aplica a veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de autorização especial de trânsito (AET) ou autorização específica (AE), cujo peso ou dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites:

2,6 m de largura

4,4 m de altura

19,8 m de comprimento

58,5 toneladas de PBTC

O descumprimento da norma constitui infração de trânsito e está sujeito à multa e retenção do veículo.

Restrição de tráfego Semana Santa 2025

Dicas de segurança para quem vai pegar a estrada

A PRF orienta os motoristas a seguirem algumas recomendações para tornar a viagem mais segura:

Revise o veículo antes de viajar: pneus, freios, sistema elétrico, óleo e itens obrigatórios devem estar em boas condições;

Planeje a viagem e evite os horários de maior fluxo;

Respeite a sinalização e os limites de velocidade;

Jamais dirija sob efeito de álcool ou substâncias psicoativas;

Utilize o cinto de segurança em todos os assentos e dispositivos de retenção adequados para crianças;

Evite ultrapassagens em local proibido e mantenha distância segura do veículo à frente;

Descanse bem antes de dirigir e, se necessário, faça pausas regulares durante o trajeto.

A PRF estará presente em pontos estratégicos para garantir que o feriado seja mais seguro para todos os que trafegam pelas rodovias federais e pode ser acionada para emergências pelo telefone 191. A PRF no Paraná também disponibiliza um canal no Whatsapp que fornece informações em tempo real de interdições de rodovias, o que ajuda os usuários a planejarem a viagem.