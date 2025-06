Uma idosa de 79 anos morreu após ser atropelada por um carro na rodovia PR-092, no trecho que corta o município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 18h30 de segunda-feira (16), na altura do km 309 + 100 metros.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo envolvido no acidente foi um Volvo C40, com placas de Santo Antônio da Platina-PR. O condutor, um homem de 52 anos, não sofreu ferimentos e passou pelo teste do etilômetro (bafômetro), que apontou resultado negativo para ingestão de álcool (0,00 mg/l). Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária da cidade para prestar esclarecimentos.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho.

Segundo o motorista, ele trafegava pela rodovia no sentido Santo Antônio da Platina, no entroncamento com a PR-218 quando atingiu a pedestre, que estaria sobre a pista de rolamento no momento do impacto.