A CCR PRVias, empresa que administra as cinco praças de pedágio do Lote 3 da concessão de rodovias do Paraná, inicia a cobrança de tarifas no dia 28 de junho. As estações de cobrança já estão preparadas e começam uma operação assistida (sem cobrança de pedágio) nesta quarta-feira (18).

Durante a operação, os motoristas deverão passar pelas cabines para classificação do veículo e orientação. Após o procedimento, serão liberados para seguir viagem. Os veículos que utilizam o sistema de cobrança automática (TAG) devem realizar a passagem pelas pistas automáticas indicadas pela sinalização. Não haverá pagamento de tarifa enquanto a operação assistida estiver em andamento.

Já a partir da zero hora do dia 28 de junho, as cinco praças irão iniciar a cobrança de tarifas. Os valores foram aprovados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), conforme publicação do “Diário Oficial da União”, após início do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), com a disponibilização de 13 bases operacionais, socorro médico e mecânico 24 horas, além da realização das obras iniciais previstas em contrato.

Confira os valores das praças de pedágio do Lote 3: (preços a serem praticados para carros de passeio)

Sertaneja – PR-323 km 3 – R$ 11,80;

– PR-323 km 3 – R$ 11,80; Ortigueira – BR 376 km 316 – R$ 12,80;

– BR 376 km 316 – R$ 12,80; Imbaú – BR 370 km 370 – R$ 12,80;

– BR 370 km 370 – R$ 12,80; Tibagi – BR 376 Km 448 – R$ 12,80;

– BR 376 Km 448 – R$ 12,80; Witmarsum – BR 376 Km 529 – R$ 12,00.

Para outras categorias o valor deve ser multiplicado pelo número de eixos.

Descontos nas praças de pedágio

A novidade para os motoristas que utilizam as rodovias sob administração da CCR PRVias fica por conta de dois importantes benefícios tarifários: o Desconto Básico de Tarifa (DBT) e o Desconto de Usuário Frequente (DUF). Para aproveitar essas vantagens é necessário instalar no veículo uma TAG eletrônica de passagem automática, que permite a utilização de pistas exclusivas de cobrança de pedágio, com descontos que podem chegar a mais de 90%. As praças de pedágio do Lote 3 aceitam pagamento por TAGs, cartões de crédito ou débito e dinheiro.

DBT – Desconto Básico de Tarifa

Todos os veículos com TAG de pagamento automático, independentemente da categoria ou da quantidade de viagens, recebem automaticamente 5% de desconto na passagem pelas pistas automáticas de pedágio. O benefício é válido para qualquer uma das praças sob concessão da CCR PRVias.

DUF – Desconto de Usuário Frequente

Este desconto é cumulativo, progressivo e beneficia motoristas que utilizam com frequência a mesma praça de pedágio, no mesmo sentido, dentro de um mesmo mês calendário, utilizando o Sistema de Cobrança Eletrônica com a TAG. O DUF é válido para as seguintes categorias de veículos leves:

Automóveis, caminhonetes e furgões;

Automóveis ou caminhonetes com reboque ou semirreboque.

A partir da segunda passagem pela mesma praça e no mesmo sentido, o DUF começa a aplicar os descontos progressivos até a 30ª passagem.

No início de cada mês, os descontos são reiniciados e o valor da tarifa volta a sua forma original. Esse modelo beneficia especialmente motoristas que utilizam a rodovia frequentemente, oferecendo economia real ao longo do tempo.