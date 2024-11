Um incêndio atingiu um barracão de reciclagem localizado na PR-435, km 51, em Ibaiti, na tarde de ontem (23), por volta das 15h50. O Corpo de Bombeiros foi acionado após um chamado da empresa COOPERSOLI, que relatou o rápido alastramento das chamas.

Combate às chamas

Equipes do Corpo de Bombeiros de Ibaiti, com o apoio da ABS Florestal, foram deslocadas ao local e iniciaram os trabalhos de combate ao fogo. Devido à magnitude do incêndio, foi necessário solicitar o apoio de caminhões-pipa da Prefeitura de Ibaiti e da empresa Klabin para garantir o abastecimento de água.

Após três horas de intenso trabalho, as equipes conseguiram controlar as chamas e realizar o rescaldo da área atingida. Felizmente, não houve vítimas feridas.

Investigação das causas

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. Peritos devem realizar uma análise minuciosa do local para identificar a origem do fogo.