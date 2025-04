Na manhã desta segunda-feira (14), um incêndio em um caminhão causou a interdição total da BR-153, no trecho entre os municípios de Ibaiti e Ventania, no norte pioneiro do Paraná. O fogo começou na cabine do veículo, possivelmente devido a uma falha mecânica, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O motorista, um jovem de 22 anos, morador da cidade de Reserva/PR, conseguiu abandonar o veículo a tempo e não se feriu. Durante o incêndio, o caminhão permaneceu na pista, bloqueando completamente o tráfego nos dois sentidos da rodovia por cerca de quatro horas.

Ação rápida dos bombeiros evitou maiores danos

Equipes do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina e de Ibaiti foram acionadas, além de um caminhão-pipa da Prefeitura de Ibaiti e de apoio da empresa Klabin, que atua na região. A ação conjunta foi essencial para conter as chamas e garantir a segurança no local.

Após o controle do incêndio, máquinas da Prefeitura de Ibaiti realizaram a limpeza da pista, possibilitando a liberação segura do tráfego.

Apesar do susto e da interdição prolongada, não houve registro de outros veículos envolvidos ou de feridos. As causas exatas do incêndio seguem sob investigação, com foco inicial em uma possível falha mecânica.