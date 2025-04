Na noite de 13 de abril de 2025, durante patrulhamento na Rua Benjamin Constant, região central de Santo Antônio da Platina, policiais militares do 2º Batalhão identificaram uma motocicleta estacionada em guia rebaixada em frente a uma garagem. A inspeção realizada por meio do sistema SESP Intranet revelou discrepâncias entre a placa do veículo, que indicava tratar-se de uma Honda/Bros de cor preta, e o modelo abordado, uma Honda/125 de cor verde.

Ao proceder à verificação do número do chassi, os policiais constataram que este estava suprimido, enquanto o número do motor, embora intacto, não apresentou correspondência com qualquer veículo registrado no sistema. Com base nas irregularidades encontradas, a motocicleta foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as devidas investigações.

A ação destaca a diligência da Polícia Militar na identificação e encaminhamento de veículos com sinais de adulteração, reforçando o compromisso com a segurança pública e a integridade das vias urbanas.