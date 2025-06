Na madrugada deste sábado (22), por volta das 4h, a Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) – 2ª Companhia de Platina, atendeu a um grave acidente de trânsito no km 358+700m da rodovia PR-092, em Santo Antônio da Platina.

O sinistro envolveu um veículo GM Cruze com placas de Andirá/PR, que seguia no sentido entre o entroncamento da BR-153 e o da PR-515. Por razões ainda desconhecidas, o carro saiu da pista e colidiu violentamente contra um barranco localizado à margem esquerda, em um trecho de reta com declive.

O motorista, identificado como C. Z., de 19 anos, e o passageiro G. H. C. B., de 24 anos, sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Andirá. O condutor não realizou o teste do etilômetro devido à necessidade de atendimento médico imediato.

O automóvel foi removido do local por um guincho acionado pelo proprietário. A ocorrência foi formalmente registrada às 6h30, e a Polícia Rodoviária segue investigando as possíveis causas do acidente.