A semana deve começar com chuvas fortes e temporais, principalmente nas faixas Oeste, Centro e Sul do Paraná, segundo o Sistema de Meteorologia do Paraná (Simepar). Rajadas de vento também podem atingir as regiões citadas.

De acordo com o Simepar, as temperaturas podem sofrer um declínio expressivo ao longo da segunda-feira (23), com possibilidade de temperatura abaixo de zero no período da noite, em municípios próximos à divisa com Santa Catarina. O motivo é a chegada da primeira massa de ar polar rigorosa do inverno.

Na terça-feira (24), o tempo deve ficar estável em todo o Paraná, com temperaturas abaixo de 5°C no Norte e abaixo de 0 °C em muitos municípios da região Sul, com possibilidade para formação de geada em todas as regiões do estado, sendo de forte intensidade na faixa sul paranaense.

Já na quarta-feira (25), o frio segue intenso com possibilidade de geada em grande parte do PR. A chuva retorna da tarde para a noite na região Oeste do estado.

A partir de quinta-feira (26), as temperaturas podem aumentar no interior do Paraná, enquanto a chuva se espalha por todo o estado com chance de temporais localizados.