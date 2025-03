Na manhã desta terça-feira (25/03) uma ação conjunta entre a Polícia Militar, o Ministério Público e a Polícia Civil resultou na Operação Talismã contra o crime organizado, voltado para desarticular um esquema de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito em Santo Antônio da Platina/PR.

Esquema financeiro e liderança criminosa

As investigações revelaram que o líder da organização criminosa já estava preso durante as apurações. No entanto, as atividades financeiras do grupo continuaram sendo comandadas por sua esposa, que utilizou terceiros para ocultar a origem ilícita dos recursos. Entre os envolvidos, dois indivíduos foram identificados como laranjas, enquanto outro era responsável pelo fornecimento de entorpecentes.

Os números da investigação são expressivos:

Movimentação total do esquema: R$ 14,26 milhões entre setembro de 2023 e junho de 2024;

Valor relacionado ao tráfico de drogas: R$ 4,91 milhões (média de R$ 491 mil mensais).

Mandatos e cidades envolvidas

A operação contornou o cumprimento de 32 mandatos de busca e apreensão, que se estenderam por 36 endereços em diferentes municípios do Paraná:

Santo Antônio da Platina: 21

Jacarezinho: 3

Londrina: 3

Ibiporã: 4

Bandeirantes: 4

Alvorada do Sul: 1

Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados.

Resultados da Operação Talismã

Apreensões:

3 automóveis

8 motocicletas

964g de maconha

150g de cocaína

R$ 9.884,00 em dinheiro

1 revólver calibre .38

6 munições intactas, calibre .38

5 balanças de precisão

26 aparelhos celulares

Prisões:

10 pessoas foram detidas.

Continuidade das investigações

A Operação Talismã representa um golpe expressivo contra o crime organizado na região, demonstrando o comprometimento das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e suas ramificações financeiras.

As investigações seguem em andamento, e novas diligências não estão descartadas. Além disso, as autoridades reforçam a importância da colaboração da população e incentivam denúncias anônimas para fortalecer o trabalho de segurança pública.