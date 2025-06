Na noite de sábado (14), um homem foi preso por dirigir sob efeito de álcool após colidir com o muro de uma residência em Quatiguá, no Norte Pioneiro do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 21h45, na rua Pedro Valle.

De acordo com a PM, o motorista de um VW Gol apresentava sinais claros de embriaguez, como hálito etílico e fala desconexa. Após ser detido, o condutor foi encaminhado ao hospital municipal para avaliação médica, e em seguida, levado ao destacamento da Polícia Militar.

Recusa do bafômetro e prisão em flagrante

Mesmo diante da abordagem policial, o motorista se recusou a realizar o teste do etilômetro (bafômetro). Diante da recusa, os policiais elaboraram um laudo de constatação de embriaguez, procedimento legal que comprova o estado do condutor por meio da observação de sinais clínicos.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Carlópolis, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Veículo recolhido e infrações lavradas

O veículo foi removido ao pátio da unidade policial, e três Autos de Infração de Trânsito foram lavrados pela equipe da PM.