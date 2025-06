Na manhã de sábado (14), um homem foi preso em Santo Antônio da Platina/PR, após uma sequência de ameaças contra a irmã e a prática de incêndio criminoso, configurando um grave caso de violência doméstica. A ocorrência, registrada entre 9h e 12h30, mobilizou equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM) e o Corpo de Bombeiros.

A vítima, irmã do autor, relatou à PM que vinha sendo ameaçada nos últimos dois dias. O suspeito, que é dependente químico, demonstrava comportamento agressivo e teria declarado a intenção de causar-lhe mal. Durante a manhã, a mulher foi informada de que o irmão estaria em sua residência, o que intensificou o clima de medo.

Incêndio em veículo teria sido planejado para atingir residência

Apesar das buscas iniciais, o suspeito não foi encontrado. No entanto, horas depois, as equipes foram novamente acionadas, desta vez para prestar apoio a um incêndio criminoso na rua Ônix, no povoado da Platina. No local, os policiais constataram que o veículo do autor havia sido incendiado em frente à casa da vítima.

Segundo testemunhas e familiares, o homem teria declarado à mãe que atearia fogo no próprio automóvel com o intuito de atingir também a residência da irmã.

Imagens de segurança ajudaram na localização do autor

Com o apoio de imagens captadas por uma câmera de segurança, os policiais identificaram o autor e se deslocaram até sua residência. Ele foi encontrado destruindo objetos e, ao ser abordado, reagiu com violência, sendo necessária a aplicação de técnicas de contenção para efetuar sua prisão.

O homem foi encaminhado à 4ª Companhia da Polícia Militar, passou por avaliação médica no Pronto-Socorro local e, posteriormente, foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde responderá pelos crimes de ameaça, resistência à prisão e incêndio criminoso no contexto da Lei Maria da Penha.