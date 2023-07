Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na madrugada desta quinta-feira (27), a Polícia Militar prendeu duas mulheres pelo crime de tráfico de drogas, em Wenceslau Braz/PR. A ação aconteceu na rua Avelino Vieira, no Terminal Rodoviário da cidade.

A equipe recebeu informações de que uma mulher estaria transportando drogas de Curitiba/PR para Wenceslau Braz/PR e Jacarezinho/PR. Os policiais organizaram uma operação e montaram vigilância no Terminal Rodoviário. A suspeita foi identificada e abordada durante o desembarque do ônibus.

Durante revista pessoal, a mulher confessou estar em posse de drogas, onde foram apreendidos 514 gramas de cocaína e 507 gramas de crack, avaliados em aproximadamente R$ 35 mil. Além disso, ela informou que receberia R$ 1 mil pelo transporte e que a entrega da droga seria feita a uma pessoa específica nas proximidades do cemitério local.

Durante a abordagem, um táxi chamado pela abordada para realizar a entrega da droga chegou ao Terminal Rodoviário. Os PMs tomaram o controle do táxi, com equipes de apoio posicionadas estrategicamente.

A criminosa guiou os policiais até chegarem ao local combinado para a entrega da droga e avistaram outra mulher que aguardava a chegada do táxi. A segunda mulher foi identificada como amásia de um homem já conhecido por tráfico de drogas.

A mulher que estava no local para receber as drogas, abriu a porta traseira do táxi e foi surpreendida pela presença dos policiais, que a abordaram imediatamente. Com ela, foi encontrada a quantia de R$ 1 mil.

As mulheres foram presas em flagrante e encaminhadas à Delegacia de Polícia de Wenceslau Braz.