Na última sexta-feira (14/02), durante diligências relacionadas a furtos na região, as equipes da Patrulha Rural encontraram um desmanche de carros roubados/furtados no Bairro Fundão, na cidade de Ibaiti-PR. No local, foram identificados um Ford Escort vermelho, com alerta de furto, além de dois VW Gol, já totalmente desmanchados, e diversas peças de motocicletas.

As autoridades tomaram as devidas providências para apreender os veículos e peças encontradas, e o caso segue em investigação. A ação da Patrulha Rural ressalta a importância da vigilância constante e do trabalho integrado das forças de segurança para combater a criminalidade e garantir a segurança na região.