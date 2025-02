No domingo, dia 16 de fevereiro, policiais militares realizavam patrulhamento na Rua Sebastião de Souza Coelho, na Vila Renno, em Santo Antônio da Platina, quando avistaram três indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos adentraram uma área de mata, tentando escapar.

Os policiais seguiram no encalço dos suspeitos, mas eles conseguiram se evadir pela mata. Durante as buscas no local, a polícia encontrou uma moto Honda/Fan, preta, que havia sido furtada em Santo Antônio da Platina no dia 13 de fevereiro de 2025, conforme registrado no Boletim de Ocorrência Unificado (BOU) nº 196673/2025.

A moto foi apreendida e encaminhada para os procedimentos de restituição ao proprietário. As autoridades continuam as investigações para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no furto.