Na tarde de domingo (22), por volta das 17h, uma ocorrência de adulteração de sinal identificador de veículo automotor foi registrada no bairro Campinho, no município de Ibaiti/PR.

Durante a realização da Operação Distrito, uma equipe da Patrulha Rural visualizou uma motocicleta estacionada em via pública, na Rua Benedito Eugênio Santos, em visível estado de abandono. O veículo encontrava-se em más condições de conservação, sem a parte traseira (rabeta) e sem placa de identificação.

Ao realizar a averiguação, os policiais constataram divergência no número do motor, que não correspondia ao modelo da motocicleta. A identificação por meio do número do chassi também não permitiu determinar com precisão as características originais do veículo.

Com apoio de outra equipe policial, foram realizados os procedimentos necessários e o responsável pelo veículo foi localizado e informado sobre a situação.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada à delegacia responsável para as providências cabíveis.