Na tarde de 22 de fevereiro de 2026, equipes da Polícia Militar realizaram uma operação na Rua João Maria da Silva, que resultou no cumprimento de mandado de prisão, mandado de busca e apreensão e na prisão em flagrante por tráfico de drogas.

A ação teve início após denúncias anônimas de moradores, que relataram a possível comercialização de entorpecentes em uma residência da via. Com base nas informações recebidas, as equipes intensificaram o patrulhamento na região e constataram que o suspeito possuía mandado de prisão em aberto.

O indivíduo foi localizado nas proximidades do endereço denunciado e abordado. Após ser informado sobre a ordem judicial e seus direitos constitucionais, foi confirmada também a existência de mandado de busca e apreensão para o imóvel.

Equipes da Polícia Civil compareceram ao local para dar cumprimento à medida judicial. Durante as buscas na residência, foram encontrados entorpecentes do tipo crack — incluindo porções maiores e diversas unidades já fracionadas e embaladas para venda — além de materiais utilizados para preparo e comercialização da droga, como embalagens plásticas e balança de precisão.

Também foi localizada uma munição deflagrada de calibre 12 no interior do imóvel.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, além do cumprimento do mandado de prisão já existente. Foi necessário o uso de algemas, conforme a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF), devido à resistência apresentada e ao risco de fuga.

O detido foi encaminhado inicialmente ao pronto-socorro para avaliação médica e, posteriormente, entregue à autoridade policial para as providências legais cabíveis.