Policiais militares do 2º BPM foram acionados pelo secretário municipal de Quatiguá/PR, que relatou que um veículo da prefeitura havia sido incendiado. A equipe se deslocou ao local informado e, com base em relatos de testemunhas, iniciou diligências para localizar o suspeito.

O indivíduo foi encontrado nas proximidades da rodoviária, portando um isqueiro. Negando envolvimento no crime, ele foi inicialmente encaminhado sem algemas, demonstrando colaboração. No entanto, enquanto os policiais realizavam registros fotográficos do veículo incendiado, o detido conseguiu abrir o compartimento de segurança da viatura e fugiu, pulando muros de várias residências.

Com apoio da população, os policiais obtiveram informações sobre a localização do fugitivo, que continuou a tentativa de escapar pulando o muro do estádio municipal. A equipe prosseguiu no acompanhamento até alcançá-lo dentro do campo, onde foi necessário o uso seletivo da força para conter sua resistência. Após ser algemado, ele foi encaminhado ao hospital para realização de laudo médico e posteriormente apresentado à autoridade policial competente.